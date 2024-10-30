edición general
Cómo el ejército de EEUU perdió en minutos un juego de guerra de 250 millones de dólares

Un juego de guerra de 2002, Desafío del Milenio, simula la destrucción de un grupo de portaaviones en un ejercicio que resurge tras dos décadas de opacidad. Un informe posterior al ejercicio, que ha permanecido en secreto por más de 20 años, revela que la derrota sorpresa desencadenó advertencias internas de que el ejército estadounidense era vulnerable a la guerra de baja tecnología, anticipando los desafíos que Estados Unidos enfrentaría en la invasión de Irak en 2003 y otros conflictos desde entonces. The Post obtuvo recientemente el informe

4 comentarios
Beltenebros #1 Beltenebros *
Esto lo supo el tío Sam hace más de veinte años, y a los gringos no se les ocurrió solucionar sus puntos débiles. Irán, en cambio ha estado todo este tiempo preparándose para este momento.
angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿Pero le han hundido un portaviones a USA en la realidad o solo en un videojuego?
