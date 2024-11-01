Cómo una dieta a base de patata cambió la genética de los indígenas de Perú

Hace unos 8.000 años, alrededor del lago Titicaca, las comunidades de cazadores recolectores de los Andes comenzaron a domesticar la patata silvestre. Este cultivo rico en almidón se convirtió en un alimento básico y en parte central de la cultura de estos pueblos, pero además marcó de una forma indeleble a sus descendientes. En la actualidad, los indígenas en Perú tienen una cantidad inusualmente alta, más que cualquier otro pueblo en el mundo, de copias de un gen, el AMY1, involucrado en la digestión del almidón.