edición general
4 meneos
32 clics
Cómo una dieta a base de patata cambió la genética de los indígenas de Perú

Cómo una dieta a base de patata cambió la genética de los indígenas de Perú

Hace unos 8.000 años, alrededor del lago Titicaca, las comunidades de cazadores recolectores de los Andes comenzaron a domesticar la patata silvestre. Este cultivo rico en almidón se convirtió en un alimento básico y en parte central de la cultura de estos pueblos, pero además marcó de una forma indeleble a sus descendientes. En la actualidad, los indígenas en Perú tienen una cantidad inusualmente alta, más que cualquier otro pueblo en el mundo, de copias de un gen, el AMY1, involucrado en la digestión del almidón.

| etiquetas: patata , perú , genética
4 0 1 K 34 ciencia
4 comentarios
4 0 1 K 34 ciencia
#1 Aaaa3
A mi lo que mas me sorprende es que alguien descubriese la patata como alimento siendo toda la planta tóxica, e incluso el tubérculo si esta verde.
Lo mismo con las zanahorias, la cantidad de plantas parecidas de su familia tóxicas es muy elevada, por ejemplo la famosa cicuta.
1 K 14
azathothruna #3 azathothruna
#1 La vida se abre camino

Aun se vive eso ahora.

Mucha gente le gusta platos con arroz y papas, y mandan a la verga los canones de salud y belleza :shit:
0 K 12
#2 colemur
La dieta no cambia el ADN.
Lo hace la selección natural.
Pero claro para saber cosas tan avanzadas hay que haber estudiado Primaria con un cierto aprovechamiento, que a veces no ocurre.
1 K 19
azathothruna #4 azathothruna
La papa, el vegetal mas infravalorado del planeta.
0 K 12

menéame