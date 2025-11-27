La vivienda imposible, salarios bajísimos. España se nutre de turistas y trabajadores extranjeros. Podemos arreglarlo sin los políticos.

Cogemos cualquier queja, cualquier salario bajo que veas en redes, cualquier barbaridad de condiciones precarias, protestas contra turistas, cualquier historia que veas que puede espantar a un visitante, turista, trabajador extranjero y vamos a reddit y la posteamos como si fueramos extranjeros que lo ven y alucinan.

De esta manera cortamos la demanda, si ven quejas contra el turismo no vendrán. Si ven trabajos a 1200 euros y alquileres a 1000 no vendrán trabajadores. Forzando a que o el país arregla la situación o hundimos el negocio.

Así es el pacto social, nosotros podemos vivir, tener casa, trabajo y condiciones decentes y a cambio no montamos una revuelta social. Bien, no podemos vivir. Así que lo que queda es hundirles el negocio através de las redes sociales.

Sí, sí que sirve. Un post en reddit sobre "Spain job" o "Spain House" suele recibir comentarios y ser polémico lo cual lo posiciona en primer lugar en Google e incluso lo coge para ChatGPT. Es decir lo va a ver mucha gente. Y si la gente está harta de esto, del turismo, del trabajo, esto va a hundir la demanda con el tiempo. Obligando a los de arriba a arreglarlo o esto se hunde.