Cómo aliviar las flatulencias derivadas de una dieta vegetariana [ENG]

Los alimentos que no se han digerido en el estómago o en el intestino delgado pasan luego al intestino grueso. La fibra, un tipo de carbohidrato, entra en esta categoría. El colon contiene bacterias que se encargan de descomponer la fibra. Los gases, como el metano, el dióxido de carbono y el hidrógeno, son subproductos de este proceso. Como resultado, concluimos que los alimentos con alto contenido de fibra tienden a producir más gases que los alimentos con bajo contenido de fibra.

capitan__nemo #6 capitan__nemo
Metano y dioxido de carbono eso son gases de efecto invernadero, puro cambio climatico. Si con esta dieta se produce mucho mas que con otras dietas habrá que restringirla.
#8 beltraneja *
#6 Pero con la dieta carnívora son las vacas las que tiran los gases, a más vacas más gas. Debe ser como un subtipo de ciclo vital de producción de energía. Tantas calorías tanto gas a la atmosfera.
kevers #1 kevers
Deduzco pues que las alubias tienen mucha fibra. Quién lo iba a pensar.
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Rosca de 3/4 withwort de gas y te conviertes en una central de biomasa
Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
#4 como no le pongas una buena cinta de teflón, vas a tener muchos escapes.
Ojito con esto.
Bolgo #2 Bolgo
Fart walk, en cualquier caso.
Josecoj #3 Josecoj
Comiendo carne?
#5 flixter
Con una buena comida de butifarra y huevos
