Cómo aliviar las flatulencias derivadas de una dieta vegetariana [ENG]

Los alimentos que no se han digerido en el estómago o en el intestino delgado pasan luego al intestino grueso. La fibra, un tipo de carbohidrato, entra en esta categoría. El colon contiene bacterias que se encargan de descomponer la fibra. Los gases, como el metano, el dióxido de carbono y el hidrógeno, son subproductos de este proceso. Como resultado, concluimos que los alimentos con alto contenido de fibra tienden a producir más gases que los alimentos con bajo contenido de fibra.