edición general
14 meneos
13 clics

El Comité de Seguridad Nacional (de Israel) aprueba en primera lectura el proyecto de ley que contempla la pena de muerte para terroristas [ENG]

El Comité de Seguridad Nacional, presidido por la MIK Tzvika Foghel (Otzma Yehudit), votó el domingo para aprobar el proyecto de ley penal (Enmienda – Pena de muerte para terroristas) para la primera lectura, a pesar de la objeción de los asesores legales de la Knesset. El asesor legal del comité, Adv. Ido Ben-Itzhak, aclaró durante la sesión del comité que cualquier votación sobre el proyecto de ley sería inválida. "Antes del debate, se mantuvo una discusión con el asesor legal del comité y el asesor legal de la Knesset, y hubo un acuerdo de

| etiquetas: israel , tramita , ley , pena muerte , palestinos
12 2 0 K 118 actualidad
15 comentarios
12 2 0 K 118 actualidad
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#4

Lo pone en las etiquetas, pero no está de más aclararlo.
1 K 30
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
El principal terrorista de oriente medio es Israel, y la víctima principal de estos terroristas es la nación Palestina.
2 K 25
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#3 Eso asi es... os acordais de los buscas que explotaban ?

Explosiones de dispositivos electrónicos en Líbano y Siria
es.wikipedia.org/wiki/Explosiones_de_dispositivos_electrónicos_en_Lí

Líbano: Establezcan una investigación internacional sobre los mortíferos ataques mediante la explosión de dispositivos portátiles
www.amnesty.org/es/latest/press-release/2024/09/lebanon-establish-inte

Si eso no es terrorismo...
0 K 10
#6 ombresaco
Terrorista: El que hace xxxx

- Pero es que también nosotros hacemos xxxx...
+ Pero no somos terroristas, porque somos los buenos
- Pero ellos también se consideran los buenos a sí mismos
+ Pero no los son realmente
- ok
1 K 20
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Relacionada, esto es la ley en sí y su trámite, en enlace refleja unas protestas y quiero enseñaros que no es ninguna exageración lo que dicen.

www.meneame.net/story/organizaciones-dd-hh-condenan-ley-pena-muerte-pr


El proyecto de ley propone que un terrorista condenado por asesinato motivado por racismo u hostilidad hacia un público en particular, y en circunstancias en que el acto se cometió con la intención de dañar al Estado de Israel y el renacimiento del

…   » ver todo el comentario
0 K 18
PasaPollo #4 PasaPollo
#1 Yo que tú aclararía que es Israel en el titular o, al menos, en la entradilla.

"El Comité de Seguridad Nacional de Israel aprueba en primera lectura el proyecto de ley que contempla la pena de muerte para terroristas"
0 K 12
nanustarra #5 nanustarra
#1 Como ahora, no cambia nada. No es más que chulería....chutzpah creo que le dicen.
1 K 19
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#5

Ahora lo hacen legal.
0 K 18
Wintermutius #2 Wintermutius
Para que no queden testigos cuando empiecen los juicios de DDHH.
1 K 17
Herumel #12 Herumel
Hasta el punto que sus propios ciudadanos secuestrados, han de ser ejecutados dado que por dejarse secuestrar se convierten en terroristas.

Doctrina Hannibal.
1 K 15
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Pues Israel está lleno de ellos, se quedarían sin habitantes.
0 K 12
Dene #14 Dene
pena de muerte para terroristas? pero que es lo que han estado haciendo hasta ahora? darles besos? si se han dedicado a matar, sin juicio, a todo lo que les ha dado la gana
0 K 12
TonyStark #15 TonyStark
vamos, la excusa perfecta para ejecutar a todo lo que les salga de los cojones...
0 K 11
#13 Mandri20
Ah vale, que hasta ahora han tenido un trato justo y no los han asesinado.
0 K 10
#9 Albertillovernel
Ah, pero... ¿no la tienen ya vigente? "Toda persona de 0 a 120 años asesinada por el ejército sionista adquirirá automáticamente la catalogación de terrorista"
0 K 6

menéame