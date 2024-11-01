El Comité de Seguridad Nacional (de Israel) aprueba en primera lectura el proyecto de ley que contempla la pena de muerte para terroristas [ENG]

El Comité de Seguridad Nacional, presidido por la MIK Tzvika Foghel (Otzma Yehudit), votó el domingo para aprobar el proyecto de ley penal (Enmienda – Pena de muerte para terroristas) para la primera lectura, a pesar de la objeción de los asesores legales de la Knesset. El asesor legal del comité, Adv. Ido Ben-Itzhak, aclaró durante la sesión del comité que cualquier votación sobre el proyecto de ley sería inválida. "Antes del debate, se mantuvo una discusión con el asesor legal del comité y el asesor legal de la Knesset, y hubo un acuerdo de
Lo pone en las etiquetas, pero no está de más aclararlo.
Si eso no es terrorismo...
- Pero es que también nosotros hacemos xxxx...
+ Pero no somos terroristas, porque somos los buenos
- Pero ellos también se consideran los buenos a sí mismos
+ Pero no los son realmente
- ok
El proyecto de ley propone que un terrorista condenado por asesinato motivado por racismo u hostilidad hacia un público en particular, y en circunstancias en que el acto se cometió con la intención de dañar al Estado de Israel y el renacimiento del
"El Comité de Seguridad Nacional de Israel aprueba en primera lectura el proyecto de ley que contempla la pena de muerte para terroristas"
Ahora lo hacen legal.
Doctrina Hannibal.