El Comité de Seguridad Nacional (de Israel) aprueba en primera lectura el proyecto de ley que contempla la pena de muerte para terroristas [ENG]

El Comité de Seguridad Nacional, presidido por la MIK Tzvika Foghel (Otzma Yehudit), votó el domingo para aprobar el proyecto de ley penal (Enmienda – Pena de muerte para terroristas) para la primera lectura, a pesar de la objeción de los asesores legales de la Knesset. El asesor legal del comité, Adv. Ido Ben-Itzhak, aclaró durante la sesión del comité que cualquier votación sobre el proyecto de ley sería inválida. "Antes del debate, se mantuvo una discusión con el asesor legal del comité y el asesor legal de la Knesset, y hubo un acuerdo de