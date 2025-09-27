El Comité Paralímpico Internacional restableció plenamente a Rusia y Bielorrusia [eng]

El Comité Paralímpico Internacional (CPI) ha levantado las suspensiones parciales de Rusia y Bielorrusia. La asamblea general del CPI, celebrada el sábado en Seúl (Corea del Sur), votó primero en contra de la suspensión total de Rusia por 111 votos a favor, 55 en contra y 11 abstenciones, y luego votó en contra de la suspensión parcial por 91 votos a favor, 77 en contra y ocho abstenciones.