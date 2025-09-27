edición general
El Comité Paralímpico Internacional restableció plenamente a Rusia y Bielorrusia [eng]

El Comité Paralímpico Internacional restableció plenamente a Rusia y Bielorrusia [eng]

El Comité Paralímpico Internacional (CPI) ha levantado las suspensiones parciales de Rusia y Bielorrusia. La asamblea general del CPI, celebrada el sábado en Seúl (Corea del Sur), votó primero en contra de la suspensión total de Rusia por 111 votos a favor, 55 en contra y 11 abstenciones, y luego votó en contra de la suspensión parcial por 91 votos a favor, 77 en contra y ocho abstenciones.

ehizabai #1 ehizabai
Lo que sea antes que echar a Israel...
16 K 198
Penetrator #12 Penetrator
#1 Bueno, por lo menos estos son coherentes.
1 K 32
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#1 coherencia. O todos o ninguno. Y han optado por ninguno
0 K 20
flyingclown #2 flyingclown
Cualquier cosa para no tener que prohibir a Israel.
4 K 45
Duke00 #5 Duke00
Está claro que otra cosa no, pero en paralímpicos Rusia va a ser la gran potencia sin ninguna duda para la próxima década.
3 K 40
Pejeta #6 Pejeta
#5 Seguramente será así como tú dices. A Palestina ni siquiera le dejará opción. Estarán todos muertos, ni siquiera mutilados.
1 K 27
Duke00 #7 Duke00
#6 Correcto, pero no sé qué tiene que ver con mi comentario.
0 K 13
Pejeta #8 Pejeta
#7 Tu lo sabes perfectamente {0x1f609}
0 K 7
Duke00 #10 Duke00
#8 Sinceramente no. No le veo relación.
0 K 13
Veelicus #9 Veelicus
#5 Creo que Ucrania presentara mas atletas que los rusos, bastantes mas.
P.D: Se por donde van los "tiros" de tu comentario-
P.D.2: Ojala acabe esta guerra mañana mismo.
0 K 13
ElenaCoures1 #15 ElenaCoures1
#5 Aquí está el meneo en cuestión:
www.meneame.net/story/rusia-lider-miembros-prosteticos-gracias-guerra-
"La viceministra de Defensa, Anna Tsivilyova, familiar, supuestamente, del presidente Vladimir Putin, declaró en una conferencia en Vladivostok que los que regresaban del campo de batalla se habían convertido en un "motor" para impulsar la innovación de Rusia en el campo de las prótesis"

:palm:
0 K 7
#4 mam23
¡ prefieren rahabiliar a Rusia antes que expulsar a Israel!
2 K 30
suppiluliuma #11 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: Zazis de MNM, por equivocación, admiten que los casos de Ucrania y Palestina son análogos.

Gracias a Dios que Putin valora la lealtad por encima de la competencia. :troll:
1 K 18
flyingclown #13 flyingclown
#11 Putin es equidistante con Israel (proisrael) por que muchos de los sionistas son rusos.
0 K 9
Heni #3 Heni *
No tiene puto sentido que Israel no esté suspendida, o todos o ninguno, ya está bien de usar dobles varas de medir.
0 K 11

