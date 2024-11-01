edición general
La Comisión Europea da luz verde a una inyección semestral contra el VIH con efectividad casi total

Gilead Sciences ha recibido el aval de la Comisión Europea para la comercialización en la Unión Europea, así como en Noruega, Islandia y Liechtenstein, de su nuevo medicamento antiviral inyectable Yeytuo, basado en el componente lenacapavir, que previene el VIH-1.

Furiano.46 #1 Furiano.46
Pocas cosas me sorprenden... He leído la noticia dos veces.
masde120 #2 masde120
Hemos tardado mucho en tenerla porque les ha costado años rebajar la vacuna que les salió permamente por una que pueda generar ingresos recurrentes tipo Saas
#3 Scutarius
#2 Ni me sorprendería. Nadie busca el progreso, buscan inversión. Basta el último párrafo de la noticia, que tiene narices que tengan que incluir esto, pero se ve ahí está lo que importa:
"En cuanto a la cotización de Gilead en el Nasdaq neoyorkino, se anticipa un incremento en la apertura de este martes, contrastando con la caída del 0,54% de la sesión anterior"
Podrían haber puesto solo eso en el titular
#4 guillersk
Noticia: vacuna contra el sida.

Meneame: está mal hecha y debilitada aposta
