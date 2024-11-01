La Comisión Europea da luz verde a una inyección semestral contra el VIH con efectividad casi total

Gilead Sciences ha recibido el aval de la Comisión Europea para la comercialización en la Unión Europea, así como en Noruega, Islandia y Liechtenstein, de su nuevo medicamento antiviral inyectable Yeytuo, basado en el componente lenacapavir, que previene el VIH-1.
"En cuanto a la cotización de Gilead en el Nasdaq neoyorkino, se anticipa un incremento en la apertura de este martes, contrastando con la caída del 0,54% de la sesión anterior"
