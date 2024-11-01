edición general
Comienza el juicio contra Yassine Kanjaa: 50 años de cárcel por el asesinato terrorista de Diego Valencia

El autor confeso de la muerte del sacristán de la iglesia de La Palma y del intento de asesinato del cura Antonio Rodríguez se sienta desde este lunes y hasta el día 8 en el banquillo en una vista en la que comparecerán trece testigos presenciales, los dos policías locales que le detuvieron, 16 policías nacionales y ocho forenses. Tanto la Fiscalía como la acusación particular aprecian una intencionalidad terrorista de carácter yihadista en Kanjaa, el intento de asesinato del sacerdote Antonio Rodríguez Lucena y de lesiones a un estudiante

