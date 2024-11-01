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Comienza a escasear el combustible en las gasolineras europeas

Comienza a escasear el combustible en las gasolineras europeas

Faltas puntuales de suministro, precios en máximos y un efecto dominó que empieza a extenderse por varios países.

| etiquetas: gasolina , europa
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5 comentarios
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#4 Leclercia_adecarboxylata
Hoy 10 de abril no era EL DIA en Europa?
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Vamos de cabeza
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#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
Sensacionalista, lo que ha ocurrido en Francia es que TotalEnergy ha topado el precio y todo el mundo ha ido a llenar el depósito y no les daba tiempo a reponer.

#2 #3 Pero no hay escasez
www.motorpasion.com/industria/que-gasolineras-totalenergies-francia-ha
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Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
Empiezan a sobrar billetes de 20€.
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nosomosnaiderl #1 nosomosnaiderl
Me gusta la gasoliiina, dame más gasoliiina...
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menéame