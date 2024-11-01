Cómics contra la Guerra

Vivimos tiempos oscuros, tenebrosos, violentos, trágicos… desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pasando por Gaza y llegando al risketo con patas que se autoproclamó Premio Nobel de la Paz (como si el premio que ya obtuvieron Kissinger u Obama no fuera casi tan chistoso como el propio Trump), estamos viviendo una escalada violenta y armamentística terrible. Quizás empezó antes (Irak, Afganistán, Yemen, Siria, Libia…), quizás el 11S fue el inicio de la Tercera Guerra Mundial o la precuela, el ensayo, el Gernika del siglo XXI…