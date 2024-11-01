edición general
Una colombiana que vive en España va al hospital y dice lo que piensa sobre la calidad de nuestra sanidad pública: «Estoy muy agradecida»

La creadora de contenido se muestra sorprendida por las opiniones diferentes que encuentra en redes sociales

#1 girombo
Quisiera aprovechar esta noticia y, como médico que ejerce su profesión en la pública para lanzar el mensaje de que, por favor, defendamos lo nuestro.

Nuestra sanidad tiene muchas, muchísimas cosas que mejorar. Pero muchos de nosotros luchamos a diario por defenderla. No sabemos lo que tenemos.

Sanidad pública, universal y de calidad. Siempre, siempre , siempre.
#3 Ratoncolorao
Conozco a tantísimos colombianos cuyo padre o madre murió a los 50 años por una enfermedad que en España nunca les hubiera costado la vida...
#2 Golan_Trevize
¡Pues vete a tu país...! oh, espera, que está hablando bien de ella :-O
#4 okeil
#2 Pues no es un chiste, podría ser una respuesta real en boca de alguna IDA.
