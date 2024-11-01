·
La cobardía de la derecha en España será inmortal
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
InfluRatas
Mascotas
más votadas
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
China sale en defensa de España tras la amenaza de Trump: "El comercio no debe ser utilizado como arma"
Sánchez: “La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra”
Senado de EE.UU. prevé votar hoy una resolución para impedir que Trump siga con la guerra
Albares traslada su "sorpresa" a Alemania por no mostrar "solidaridad" con España ante las amenazas de Trump
Una colombiana que vive en España va al hospital y dice lo que piensa sobre la calidad de nuestra sanidad pública: «Estoy muy agradecida»
La creadora de contenido se muestra sorprendida por las opiniones diferentes que encuentra en redes sociales
etiquetas
sanidad
pública
actualidad
4 comentarios
#1
girombo
*
Quisiera aprovechar esta noticia y, como médico que ejerce su profesión en la pública para lanzar el mensaje de que, por favor, defendamos lo nuestro.
Nuestra sanidad tiene muchas, muchísimas cosas que mejorar. Pero muchos de nosotros luchamos a diario por defenderla. No sabemos lo que tenemos.
Sanidad pública, universal y de calidad. Siempre, siempre , siempre.
#3
Ratoncolorao
Conozco a tantísimos colombianos cuyo padre o madre murió a los 50 años por una enfermedad que en España nunca les hubiera costado la vida...
#2
Golan_Trevize
¡Pues vete a tu país...! oh, espera, que está hablando bien de ella
#4
okeil
#2
Pues no es un chiste, podría ser una respuesta real en boca de alguna IDA.
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
