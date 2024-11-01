Colombia despliega el ejército en la frontera con Venezuela tras el ataque de EEUU a Caracas

La operación se produce después de meses de amenazas de Washington de una incursión militar en Venezuela. El despliegue estadounidense, llevado a cabo por las fuerzas especiales Delta, tiene ecos del cerco que estableció George H. W. Bush en 1989 contra el dictador panameño Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico y otros delitos. En su primer mensaje, Petro no mencionó la captura de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013. Se limitó a denunciar el ataque aéreo y pidió una convocatoria urgente de organismos internacionales para evitar u