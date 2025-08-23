Colas en los alcoholímetros de la Feria de Málaga para competir por ver quién bebe más  

El Real cuenta con seis dispositivos para comprobar la tasa de alcohol para no coger el coche, pero muchos jóvenes se suman a un reto de TikTok para conseguir la cifra más alta. Vestido con una camisa blanca y un sombrero de paja de una marca de whisky, Jacobo Cabezas es coreado por sus amigos en la Feria de Málaga. Entonces sopla por una boquilla hasta que aparece un número en una pantalla: 0,41. “Danger”, avisa una luz roja. Es la prueba de alcoholemia que se hizo el joven esta semana en uno de los seis alcoholímetros instalados en el real...