Colas en los alcoholímetros de la Feria de Málaga para competir por ver quién bebe más

El Real cuenta con seis dispositivos para comprobar la tasa de alcohol para no coger el coche, pero muchos jóvenes se suman a un reto de TikTok para conseguir la cifra más alta. Vestido con una camisa blanca y un sombrero de paja de una marca de whisky, Jacobo Cabezas es coreado por sus amigos en la Feria de Málaga. Entonces sopla por una boquilla hasta que aparece un número en una pantalla: 0,41. “Danger”, avisa una luz roja. Es la prueba de alcoholemia que se hizo el joven esta semana en uno de los seis alcoholímetros instalados en el real...

| etiquetas: alcoholímetros , feria de malaga , competir quien bebe mas
13 comentarios
Comentarios destacados:    
ContinuumST #1 ContinuumST
Sin comentarios. :shit:
Ainhoa_96 #2 Ainhoa_96
Pues me parece una buena iniciativa pública, un servicio útil y que además parece hasta rentable.

¿Que la gente lo emplea para hacer un poco el tonto? Pues lo normal. Recuerdo hace años en Mallorca que alguien sacó un alcoholímetro de bolsillo en un garito y todos quisimos probarlo, hasta los abstemios. De hecho, recuerdo particularmente que había quien se tomaba un chupito de alcohol justo antes de soplar y daba tasas altísimas por este motivo.
#4 solojavi
#2 Prefiero el mensaje claro y contundente "si bebes no conduzcas". Personalmente recomiendo no consumir nunca alcohol, conduzcas o no, pero eso ya es otro tema.
Con este método de los alcoholímetros incentivan la ingesta de alcohol (no insinúo que sean los conductores) para participar en un juego peligroso.
Ainhoa_96 #9 Ainhoa_96
#4 Si alguien se ve incentivado a beber o beber más, de forma reiterada en el tiempo, por poder usar un alcoholímetro.. ya de salida esa persona no estaba bien. Una vez te lo compro.
Free_palestine #13 Free_palestine
#12 me encantaban esos chicles :troll:  media
Free_palestine #3 Free_palestine
Hasta las pelotas de los retos de tiktok, 3 días en pleno agosto estuvimos sin piscina por el reto (valga la redundancia) de mierda ¬¬

www.tiktok.com/@elespanolcom/video/7536554869084130582
#6 encurtido
#3 Esta tontuna la hacíamos hace 20 años.
tusitala #7 tusitala
#3 valga la repugnancia
#12 guillersk
#3 boomer
quitamelpiedencima #10 quitamelpiedencima
El nombre de la campaña: Sujétame el cubata
#11 DonaldBlake
Son sus costumbres.
DrEvil #5 DrEvil
Spain is different.
tusitala #8 tusitala
#5 Los ingleses son más diferentes, que se tiran por los balcones.
