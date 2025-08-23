Colas en los alcoholímetros de la Feria de Málaga para competir por ver quién bebe más  

El Real cuenta con seis dispositivos para comprobar la tasa de alcohol para no coger el coche, pero muchos jóvenes se suman a un reto de TikTok para conseguir la cifra más alta. Vestido con una camisa blanca y un sombrero de paja de una marca de whisky, Jacobo Cabezas es coreado por sus amigos en la Feria de Málaga. Entonces sopla por una boquilla hasta que aparece un número en una pantalla: 0,41. “Danger”, avisa una luz roja. Es la prueba de alcoholemia que se hizo el joven esta semana en uno de los seis alcoholímetros instalados en el real...
| etiquetas: alcoholímetros , feria de malaga , competir quien bebe mas
¿Que la gente lo emplea para hacer un poco el tonto? Pues lo normal. Recuerdo hace años en Mallorca que alguien sacó un alcoholímetro de bolsillo en un garito y todos quisimos probarlo, hasta los abstemios. De hecho, recuerdo particularmente que había quien se tomaba un chupito de alcohol justo antes de soplar y daba tasas altísimas por este motivo.
Con este método de los alcoholímetros incentivan la ingesta de alcohol (no insinúo que sean los conductores) para participar en un juego peligroso.
www.tiktok.com/@elespanolcom/video/7536554869084130582