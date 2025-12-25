El cohete surcoreano HANBIT-Nano falla en su primer lanzamiento

El primer intento de una empresa privada surcoreana de alcanzar la órbita ha terminado en fracaso. El 23 de diciembre de 2025 a las 01:13 UTC la empresa surcoreana Innospace lanzó el cohete HANBIT-Nano desde el Centro Espacial de Alcântara, en Brasil, en la misión F1 Spaceward. Lamentablemente, unos treinta segundos después del despegue se produjo una anomalía en la primera etapa y el cohete cayó a tierra 80 segundos después, creando una gran bola de fuego en la que se destruyó la carga útil, que estaba formada por cinco satélites.