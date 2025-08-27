edición general
¿Por qué los coches son cada vez más caros?

El precio de los coches ha aumentado por varios factores. La escasez de chips semiconductores ha reducido la producción, elevando los precios por la ley de oferta y demanda. También ha subido el coste de materias primas esenciales. Además, los avances tecnológicos como motores híbridos y sistemas de asistencia encarecen la fabricación. Las normativas medioambientales más estrictas obligan a invertir en tecnologías menos contaminantes, lo que también incrementa los costes. Todo esto convierte al coche en un bien más exclusivo y con gastos extras

#1 tropezon
En el artículo no nombran la principal: que las marcas europeas han decidido ganar lo mismo vendiendo menos coches, pero más caros
#3 Eukherio
#1 Es básicamente el modelo actual, y después, con el paso de los años, quejarse de que ahora la gente cambia el coche cada 15 años, se toma una cerveza durante toda la tarde, se pide una ración para compartir entre tres, va al cine tres veces al año en vez de una por semana, etc.
Andreham #2 Andreham
En la entradilla se le ha olvidado mencionar los aranceles impuestos para que BMW, Volkswagen y Audi no tengan que competir en precio con el mercado.

Pero sí ha mencionado las "normativas medioambientales más estrictas", aunque por ejemplo el dieselgate se ha quedado en nada.

Qué cosas.
JackNorte #5 JackNorte
Porque alguien tiene que pagar la incompetencia.
estemenda #4 estemenda
#Teahorrounclic xD
...el día más barato para conseguir un coche es el último día del año, el 31 de diciembre.
