¿Por qué los coches son cada vez más caros?

El precio de los coches ha aumentado por varios factores. La escasez de chips semiconductores ha reducido la producción, elevando los precios por la ley de oferta y demanda. También ha subido el coste de materias primas esenciales. Además, los avances tecnológicos como motores híbridos y sistemas de asistencia encarecen la fabricación. Las normativas medioambientales más estrictas obligan a invertir en tecnologías menos contaminantes, lo que también incrementa los costes. Todo esto convierte al coche en un bien más exclusivo y con gastos extras