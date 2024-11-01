edición general
La CNBC anticipa lo que va a pasar en España a final de año

La CNBC ha publicado una noticia con un titular que en ciertos sectores de la derecha española no va a sentar del todo bien: La economía española sigue creciendo: ¿por qué le va tan bien al país?. El medio norteamericano se hace eco de los pronósticos y anticipa que el PIB de España crecerá a un 2,5% este año por el 0,6% de Francia, el 0% de Alemania y el 0,7% de Italia. En este segundo trimestre "el PIB español ha superado la expectativas" creciendo un 0,7% por encima de la previsión de Reuters de un 0,6%.

3 comentarios
#3 Scutarius
Da igual si es verdad o mentira, la mayoría de trabajadores no lo notamos en absoluto. El artículo menciona turismo, inmigración... Pero también me pregunto cuánto de este crecimiento se debe a la tremenda desigualdad de los salarios de los obreros respecto al prohibitivo aumento del coste de todos los bienes y servicios esenciales y obligatorios.
#2 XXguiriXX
Buenas noticias, pero hay que ver lo de Alemania y Francia :-| Eso tiene que tener consecuencias, y no muy buenas.
#1 Galton
Lo que les va a sentar especialmente mal es lo de la inmigración...
Lágrimas de facha a partir de la línea de puntos
.....................................................................................
