La CNBC anticipa lo que va a pasar en España a final de año

La CNBC ha publicado una noticia con un titular que en ciertos sectores de la derecha española no va a sentar del todo bien: La economía española sigue creciendo: ¿por qué le va tan bien al país?. El medio norteamericano se hace eco de los pronósticos y anticipa que el PIB de España crecerá a un 2,5% este año por el 0,6% de Francia, el 0% de Alemania y el 0,7% de Italia. En este segundo trimestre "el PIB español ha superado la expectativas" creciendo un 0,7% por encima de la previsión de Reuters de un 0,6%.