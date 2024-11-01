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El club de rugby de Igorre admite que vendió 225 boletos de más a casi 100 agraciados en la Lotería de Navidad
Zekorrak Rugby Taldea repartió un premio de 14,2 millones en participaciones y debe decidir ahora cómo hacer frente al pago de los 2,2 millones de las polémicas papeletas
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#1
LaStDot
El recuento realizado ahora ha constatado la existencia de unas 225 papeletas de más que requieren el abono de 2,2 millones extras.
En el caso de Villamanín fueron 47.... En este caso el marrón es mayor...
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#5
Pitchford
#4
El rugby ya se sabe que se llevan muchos golpes en la cabeza..
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#2
Pitchford
*
Parece cierto que el nivel en matemáticas va bajando inexorablemente.. Aunque en estos casos también puede ser que haya algunos muy listos, con papeletas "vendidas" después de conocerse el premiazo. Por cierto, no he podido leer la noticia por muro de pago.
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#4
Elbaronrojo
#2
Pues en los institutos no pasa lo mismo cuando hacen las participaciones para sacarse unos euros para la excursión de fin de curso.
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#6
LaStDot
#2
pásalo por archive.is
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#3
CharlesBrowson
Eso hacer cuentas después de un ruck, como que no
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En el caso de Villamanín fueron 47.... En este caso el marrón es mayor...