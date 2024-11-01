Clavijo recurre a la IA para saber si las ratas nadan y descubre que The Beatles se han separado

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no gana para sustos. Tras informarse por la IA de que las ratas pueden nadar, trepar por el casco de un barco y abrir camarotes, también acaba de descubrir que el conocido grupo de Liverpool, The Beatles, se ha separado.
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-Cuando encuentro una trampa para ratas, salto encima del resorte, cojo el alambre del cepo que baja a toda leche con los dientes, lo muerdo 20 veces para afilarme la dentadura, destrozo la trampa, y me como el queso.
-¡Coño!
- Dicen las otras.
La rata rusa, mira a la yankee, pide un vodka, se lo bebe de un trago, rompe el vaso en un… » ver todo el comentario