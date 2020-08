La clave para derrotar a COVID-19 ya existe. Necesitamos comenzar a usarlo [EN]

Por H.A. Risch, MD, PhD , Professor of Epidemiology, Yale School of Public Health "...me ha desconcertado descubrir que, en medio de una crisis, estoy luchando por un tratamiento que los datos respaldan completamente pero que, por razones que no tienen nada que ver con una correcta comprensión de la ciencia, ha sido dejado de lado. Como resultado, decenas de miles de pacientes con COVID-19 mueren innecesariamente. Afortunadamente, la situación se puede revertir fácil y rápidamente. Me refiero, por supuesto, al medicamento hidroxicloroquina."