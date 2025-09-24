·
2
meneos
72
clics
Claudia Montes asegura que dejó a Ábalos por Iker Casillas y que está cooperando con la UCO desde el 2024: «Ábalos y yo hemos tenido una relación»
La exmiss Asturias dio una entrevista a «Código 10», donde habló sobre su vínculo con él, el romance con el exportero de la selección y su colaboración para la investigación del exministro
|
etiquetas:
:
claudia montes
,
abalos
,
iker casillas
1
1
0
K
25
actualidad
7 comentarios
1
1
0
K
25
actualidad
#1
Pertinax
*
Esta ha pillao candelabro y ya no lo suelta.
1
K
26
#2
rob
#1
Candelabro y cachopo...
1
K
26
#3
Verdaderofalso
#1
mientras no salga en la tv hablando de chemtrails, todo bien
1
K
35
#4
rob
#3
Tiempo al tiempo...
0
K
15
#6
The_Ignorator
Menudo pichabrava Ábalos, también con Iker Casillas
0
K
11
#7
Malinke
Que cuente todo lo que sabe, no creo que haya nadie que no le parezca bien que cuente toda la verdad de lo que ha pasado, o sólo ha pasado lo que cuenta, nada.
0
K
11
#5
alexwing
En la cama debe ser una fiera, por que guapa, lo que se dice guapa, no es.
0
K
9
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
