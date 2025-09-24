edición general
Claudia Montes asegura que dejó a Ábalos por Iker Casillas y que está cooperando con la UCO desde el 2024: «Ábalos y yo hemos tenido una relación»

La exmiss Asturias dio una entrevista a «Código 10», donde habló sobre su vínculo con él, el romance con el exportero de la selección y su colaboración para la investigación del exministro

Pertinax #1 Pertinax *
Esta ha pillao candelabro y ya no lo suelta.
rob #2 rob
#1 Candelabro y cachopo...
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 mientras no salga en la tv hablando de chemtrails, todo bien xD
rob #4 rob
#3 Tiempo al tiempo...
The_Ignorator #6 The_Ignorator
Menudo pichabrava Ábalos, también con Iker Casillas :shit:
Malinke #7 Malinke
Que cuente todo lo que sabe, no creo que haya nadie que no le parezca bien que cuente toda la verdad de lo que ha pasado, o sólo ha pasado lo que cuenta, nada.
alexwing #5 alexwing
En la cama debe ser una fiera, por que guapa, lo que se dice guapa, no es.
