Clannad - Eleanor Plunkett (Melodía irlandesa)  

Interpretada por Clannad. Una de las composiciones más populares del arpista irlandés ciego Turlough O'Carolan (1670-1738), originalmente era una canción con palabras en gaélico, escrita en alabanza de Eleanor Plunkett de Robertstown, condado de Meath (cerca de Nobber, lugar de nacimiento de O'Carolan). Según Tomás Ó Máille (en Poemas de Carolan , 1916), ella estaba emparentada con un tal Christopher Plunkett que aparece en el Catastro Civil de 1655 de ese condado, listado como un "papista irlandés" y propietario de "un antiguo castillo".