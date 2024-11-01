·
11
meneos
25
clics
Ciudadanos de Dearborn (Michigan, EEUU) ante las quejas de altavoces por la llamada a la oración (ENG)
Quejas de ciudadanos debido al alto volumen de los altavoces para la llamada a la oración.
islam
,
llamada a la oracion
,
azhan
actualidad
#1
oscarcr80
La llamada a la oración se realiza hasta 5 veces al día. A todo volumen obligando a todos los ciudadanos a oirlo. La primera es a las 5:30 am.
Sabéis cómo se llama el alcalde de Dearborn?
Abdullah Hammoud.
En España, dentro de unos años, cuando haya alcaldes musulmanes ya sabemos lo que nos espera. Os recuerdo que las leyes sobre ruido son municipales. Los que vivan cerca de una mezquita esto es lo que les espera.
5
K
44
#4
ostiayajoder
*
#1
Si la mayoria son musulma es es lo q hay....
No tenemos crios de algun sitio tiene q salir la gente....
Pero vamos, q tambien esta surgiendo una juventud opuesta a esto q se quiere cargar la sanidad publica y las pensiones y tambien lo van a hacer....
Y lo haran pq esa masa subnormal tambien es mayoritaria. Sera normal, tambien.
Pq la gente q trabaja y tiene q cuidar de otra gente esta ocupada no siendo putisimos subnormales y los putisimos subnormales tienen tiempo extra para dedicarse a la politica y a joder a quien no les gusta...
El problema son los putisimos subnormales, no el islam ni la derecha.
3
K
51
#2
salchipapa77
Esperando el comentario del meneante " y las campanas, qué?"
3
K
37
#3
Aguarrás
*
#2
Darle pábulo a las religiones... ¿Qué podría salir mal?.
Aquí algunos ingenuos se creen que como estos no son meapilas, son extranjeros en su mayoría, morenitos, hay que darles manga ancha.
Y si no, racista.
Que se metan su Islam por el culo.
2
K
29
#5
veratus_62d669b4227f8
Y las campanas, qué?
1
K
20
#7
mcfgdbbn3
*
#5
: Aquí las tienes:
www.youtube.com/watch?v=HrEZ75sVi5o
#EuroDance
The Tamperer Feat. Maya - Feel It (Original Version) [HQ]
0
K
13
#6
torrrquemada
Llamadas a la oración, pregoneros y campanas tenían su función en el pasado, pero las nuevas tecnologías deberían ir haciendo abandonar dichas prácticas.
- Si quieren orar, que lo programen con el móvil.
- Si quieren avisos temporales, idem (yo uso BlipBlip)
- Si quieren conocer las ordenanzas, que vayan al grupo de guasá o ala web del propio ayuntamiento.
1
K
14
#8
calde
Las religiones deben cumplir, al menos, las mismas reglas que los demás. Si la incumplen, han de ser sancionados, si no, pues...
Y sí, digo "al menos", porque son una estafa, no se debe fomentar ni permitir estafas.
0
K
11
8 comentarios
8
comentarios)
