La ciudadanía vasca lidera la protesta global: La Vuelta a España suspende la meta en Bilbao tras las movilizaciones contra el equipo israelí

La ciudadanía vasca, una vez más, demuestra ir por delante. Mientras gobiernos y administraciones europeas permiten sistemáticamente la participación de deportistas e artistas israelíes en eventos como Eurovisión o competiciones deportivas, aplicando un doble rasero evidente respecto al trato dado a Rusia –excluida desde el inicio de la invasión de Ucrania–, la sociedad civil asume el liderazgo ético que las instituciones eluden. la presión ciudadana no solo es necesaria, sino eficaz. Frente a la pasividad de los organismos oficiales,

#1 tierramar
La undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España ha sido testigo de cómo la voz ciudadana, clara y determinante, puede adelantarse a la lentitud y las contradicciones de los gobiernos. La iniciativa Gernika Palestina ha irrumpido con una protesta masiva y pacífica en la Gran Vía de Bilbao, ocupando un tramo del recorrido al paso del pelotón y obligando a la intervención de la Ertzaintza. Esta movilización, en rechazo a la participación del equipo Israel-Premier Tech y en solidaridad con

#2 tierramar
Un pueblo que distingue entre el bien y el mal, mal que estamos normalizando (la banalización del mal), y va en nuestra contra, porque lo que está ocurriendo en Palestina, nos puede ocurrir a los europeos, recuerden la guerra de Yugoslavia, de Ucrania; ya somos irrelevantes.
rafaLin #3 rafaLin
#2 En cuanto acaben con su Greater Israel, vendrán a por Sefarad.
#5 fremen11
Vascos siempre combativos!! Luego los demás se quejan de porqué tienen lo que tienen......................
A.more #6 A.more
Orgulloso del pueblo vasco. Y los políticos vascos son otro nivel de tro de españa
#4 tierramar
Loa vascos también son líderes en sindicatos fuertes o más reivindicativos. Tema en el que hay que recordar la reforma laboral de Rajoy del 2012, que ha sido el principio del empobrecimiento de la clase trabajadora y exigir su derogación
Natxelas_IV #7 Natxelas_IV
Y con esto han conseguido que se pare el genocidio en Palestina. Ah, no. Espera...
