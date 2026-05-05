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La Ciudad de México se hunde tan rápido que ya es visible desde el espacio

La Ciudad de México se hunde tan rápido que ya es visible desde el espacio

Imágenes de un potente sistema de radar de la NASA revelan tasas de subsidencia superiores a 1,3 centímetros al mes, lo que la convierte en una de las capitales que más rápido se hunden en el planeta.

| etiquetas: ciudad de méxico , hundimiento
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6 comentarios
3 1 0 K 30 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Menuda mierda de titular.

La ciudad de México se lleva hundiendo toda la vida (está asentada sobre un lago), el detalle es que ha lanzado un satelite capaz de medir el hundimiento,
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#1 Tensk
La culpa es de Hernán Cortés.
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Shuquel #2 Shuquel
#1 No, de Ayuso que provocó un terremoto en su visita
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reivaj01 #4 reivaj01
#2 pocas ciudades hunde pa lo guapa que es.
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#6 Tensk
#2 No, que esto lleva sucediendo décadas.
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