CIUDAD 100% COMUNISTA | Esto no debería ser posible  

¿SE PUEDE COMPLETAR EL JUEGO SIENDO COMUNISTA? ¿Funcionará finalmente en este juego? ¿Es la economía planificada la mejor estrategia? Justo eso vamos a comprobar construyendo una ciudad solamente con edificios estatales en la que "no existe" la propiedad privada y obligamos a todo el mundo a vivir en una 'utopía socialista' cuyo resultado puede que te sorprenda... o no