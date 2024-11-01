CIUDAD 100% COMUNISTA | Esto no debería ser posible  

¿SE PUEDE COMPLETAR EL JUEGO SIENDO COMUNISTA? ¿Funcionará finalmente en este juego? ¿Es la economía planificada la mejor estrategia? Justo eso vamos a comprobar construyendo una ciudad solamente con edificios estatales en la que "no existe" la propiedad privada y obligamos a todo el mundo a vivir en una 'utopía socialista' cuyo resultado puede que te sorprenda... o no
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Cuando China se pasó a la economía capitalista, los vecinos de este pueblo votaron seguir con el comunismo.
El pueblo es un gran éxito económico. Tiene cuatro mil habitantes y produce un tercio de la riqueza del condado, que tiene seiscientos mil habitantes.
Muchos trabajadores de los pueblos de los alrededores van a trabajar a las fábricas de este pueblo. Se da el caso que los trabajadores forasteros ganan más por el mismo trabajo que los del pueblo. A… » ver todo el comentario
www.vice.com/en/article/the-totalitarian-buddhist-who-beat-sim-city/