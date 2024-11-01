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CIUDAD 100% COMUNISTA | Esto no debería ser posible

CIUDAD 100% COMUNISTA | Esto no debería ser posible  

¿SE PUEDE COMPLETAR EL JUEGO SIENDO COMUNISTA? ¿Funcionará finalmente en este juego? ¿Es la economía planificada la mejor estrategia? Justo eso vamos a comprobar construyendo una ciudad solamente con edificios estatales en la que "no existe" la propiedad privada y obligamos a todo el mundo a vivir en una 'utopía socialista' cuyo resultado puede que te sorprenda... o no

| etiquetas: chiches , cities skylines ii , comunismo , videojuegos , corea del norte
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5 comentarios
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Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
WTF, ahora mismo estoy yo viendo este vídeo también xD
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#4 Toponotomalasuerte
#1 entonces no hace falta verlo para saber el resultado. Ya que a YouTube le gusta.
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#5 esbrutafio
#1 #2 Esto es un caso real.
Cuando China se pasó a la economía capitalista, los vecinos de este pueblo votaron seguir con el comunismo.
El pueblo es un gran éxito económico. Tiene cuatro mil habitantes y produce un tercio de la riqueza del condado, que tiene seiscientos mil habitantes.

Muchos trabajadores de los pueblos de los alrededores van a trabajar a las fábricas de este pueblo. Se da el caso que los trabajadores forasteros ganan más por el mismo trabajo que los del pueblo. A…   » ver todo el comentario
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themarquesito #2 themarquesito
Luego está el demencial extremo contrario, en SimCity 3000: Magnasanti

www.vice.com/en/article/the-totalitarian-buddhist-who-beat-sim-city/
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#3 Nuisaint
Yo hice eso en una partida sandbox en Tropico 6, el resultado: Vivienda gratuita para todos los ciudadanos, igual que la comida, la sanidad, la educación y los servicios, seguridad social y pensiones para niños y ancianos con 2/3 del salario medio. Los ciudadanos solo usaban su sueldo para pagarse los lujos ( bares, cabarets, cines etc) ...y encima las arcas públicas estaban a rebosar.
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menéame