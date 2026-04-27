Cita de Óscar Wilde

#3: «Viene muy a colación esta cita intachable de Schopenhauer, muy amigo de la filosofía y muy poco de la diplomacia.
Todo imbécil execrable, que no tiene en el mundo nada de que pueda enorgullecerse, se refugia en este último recurso, de vanagloriarse de la nación a que pertenece por casualidad.
Esto podría expandirse al color de piel, lo que tiene uno entre las piernas, su lengua materna y tantas otras contingencias que han devenido en identitarias y que nada tienen que ver con la voluntad de quien las detenta.»
#4: «#1 Yo entiendo que lo hace para criticar el "patrioterismo" o ese exceso de patria que lo justifica todo. Algo parecido a aquel que justifica cualquier tipo de actitud porque lo está haciendo por su familia.»
Todo imbécil execrable, que no tiene en el mundo nada de que pueda enorgullecerse, se refugia en este último recurso, de vanagloriarse de la nación a que pertenece por casualidad.
Esto podría expandirse al color de piel, lo que tiene uno entre las piernas, su lengua materna y tantas otras contingencias que han devenido en identitarias y que nada tienen que ver con la voluntad de quien las detenta.
www.devilsdictionary.co.uk/P/PATRIOTISM
Poco a poco te va consumiendo, hasta que termina por escapar de tu control y, cuando dejas de serle útil, busca a otro a quien poseer.