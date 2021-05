El cinturón rojo de Ayuso: del ansia de libertad al miedo a Pablo Iglesias

Óscar Zafra, un chaval de 18 años que votó el martes por primera vez en su vida, se considera una persona “de izquierdas pero no de extremos”. “Poder salir, ir a los bares, reunirte con los amigos… no sé, tampoco es que entienda mucho, todavía soy un crío, pero Ayuso es la que más me ha convencido”.Para tomar su decisión se sentó delante de la televisión y vio el debate de los seis candidatos el 21 de abril. “Es lo que había que votar”. Jesús García, albañil jubilado de 66 años: “Al que no voy a votar nunca es a Abascal y al ‘coletas”