Cinco puntos clave a tener en cuenta en la carrera por la próxima alcaldía de Miami

Las elecciones más competitivas a la alcaldía de Miami en más de dos décadas concluirán la próxima semana, cuando los candidatos Emilio González y Eileen Higgins compitan en una segunda vuelta el 9 de diciembre.

