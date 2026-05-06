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Cinco muertos en dos ataques de EE.UU. a supuestas narcolanchas en el Pacífico y Caribe en menos de 24 horas

Cinco muertos en dos ataques de EE.UU. a supuestas narcolanchas en el Pacífico y Caribe en menos de 24 horas

Cinco personas han muerto en ataques de Estados Unidos a dos supuestas narcolanchas en el Pacífico y Caribe en menos de 24 horas. La última se ha producido este miércoles en aguas internacionales del Pacífico, según ha indicado el Comando Sur en la red social X. El primero tuvo lugar el día anterior en el Caribe, donde otras dos personas perdieron la vida. Según las fuerzas armadas estadounidenses, el ataque de esta noche ha sido contra un "buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas".

| etiquetas: ataques , ee.uu , aguas , internacionales , supuestas , narcolanchas
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
JackNorte #2 JackNorte
Cuando se da credibilidad en una realidad como la actual a un gobierno que se sabe que miente demostradamente.
Cuando se permite asesinar sin ninguna consecuencia, pero claro saben a quien pueden matar y de que forma , sin que nadie diga nada.
Hasta que nos toque y eso cada vez se ve mas posible.
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josde #3 josde
Ya van mas de 150 asesinatos que se sepan, algunos puede que sean narcos pero la mayoría serian pescadores.
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ombresaco #5 ombresaco
#3 ...y aunque fueran narcos. Matar gente en general está mal, y matar en aguas internacionales, por otros motivos, también.
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josde #8 josde
#5 Pero EE.UU tiene la bendición de hacer lo que les de la gana avalados por los países y gobiernos pelotas.
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ombresaco #9 ombresaco *
#8 al menos eeuu dice explicitamente que se pasa la legalidad internacional por el arco del triunfo. Otros defienden la legalidad internacional y miran para otro lado. Eso no hace a los atacantes buenos, solo menos hipócritas.

Ojo, esa estrategia de saltarse toda legalidad, acuerdos y compromisos a largo plazo posiblemente le pasará factura, ya que nadie querrá acordar nada, porque no es un socio fiable
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txillo #7 txillo
#4 a ver si hunden el Juan Sebastián Elcano.
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 También relacionada: "Gracias, Trump" - celebra el expresidente hondureño tras la anulación de su condena en EEUU por narcotráfico

www.meneame.net/story/gracias-trump-celebra-expresidente-hondureno-tra
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#10 laruladelnorte
La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales, pero contempla dos excepciones. Una, las intervenciones autorizadas por el Consejo de Seguridad, que no es el caso. Y dos, la legítima defensa ante un ataque armado.

En ninguno de los dos se da el caso...pero al igual que Israel los EEUU tienen patente de corso.
1 K 25
Baalverith #6 Baalverith
Criminales con misiles.
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menéame