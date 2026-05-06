Cinco muertos en dos ataques de EE.UU. a supuestas narcolanchas en el Pacífico y Caribe en menos de 24 horas

Cinco personas han muerto en ataques de Estados Unidos a dos supuestas narcolanchas en el Pacífico y Caribe en menos de 24 horas. La última se ha producido este miércoles en aguas internacionales del Pacífico, según ha indicado el Comando Sur en la red social X. El primero tuvo lugar el día anterior en el Caribe, donde otras dos personas perdieron la vida. Según las fuerzas armadas estadounidenses, el ataque de esta noche ha sido contra un "buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas".
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Cuando se permite asesinar sin ninguna consecuencia, pero claro saben a quien pueden matar y de que forma , sin que nadie diga nada.
Hasta que nos toque y eso cada vez se ve mas posible.
Ojo, esa estrategia de saltarse toda legalidad, acuerdos y compromisos a largo plazo posiblemente le pasará factura, ya que nadie querrá acordar nada, porque no es un socio fiable
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En ninguno de los dos se da el caso...pero al igual que Israel los EEUU tienen patente de corso.