Cinco años de la ley de eutanasia: el reto de aplicar la muerte digna sin olvidar los cuidados paliativos

Han pasado cinco años desde la publicación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, la LORE. En aquel momento más de un 80% de la población apoyaba esta norma, según el CIS. Hoy, el apoyo popular es similar. María Luisa Carcedo echa la vista atrás para recordar el espíritu de esta norma que estos días ha vuelto a debatirse con la publicidad del caso de Noelia Castillo. Tras dos años de periplo judicial por los recursos interpuestos por su padre, esta joven de 25 años falleció finalmente por eutanasia.