Cinco años de cárcel por apuñalar a un hombre al que intentó robar en el centro de Zaragoza

El 'caso', policial y judicialmente, está cerrado. Pero se va a 'enterrar' en las oficinas del Juzgado con dos incógnitas: el arma con la que Hassan K. apuñaló a un hombre que se resistió a un robo en pleno centro de Zaragoza y el individuo que le acompañaba aquella madrugada del 2 de octubre de 2023. En cualquier caso, ninguna de las dos incógnitas ha supuesto impedimento alguno para que este ciudadano de origen marroquí haya reconocido los hechos en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha aceptado una pena de cinco años de cárcel