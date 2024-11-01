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Cierra la librería más antigua de España: adiós a 176 años de libros
Hijos de Santiago Rodríguez' echa el cierre este mes de mayo tras entrar en concurso de acreedores
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#1
angelitoMagno
Ahora mucha gente que llevaba años sin comprar en dicho librería dirá que es una pena, que los barrios se mueren pero eso, años sin comprar un libro allí. Como cuando cerró Caótica en Sevilla, vaya.
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#6
elmileniarismovaallegar
#1
Que cierre una librería no significa que la gente no lea... hay muchos otros soportes digitales para leer y, paa quellos que les guste el papel, hay muchas otras formas de comprar un libro físico...
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#8
angelitoMagno
*
#6
¿Y donde he dicho yo que esto implique que la gente haya dejado de leer?
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#9
elmileniarismovaallegar
#8
Perdón, quizás me lo imaginé...
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#7
juliusK
#1
si, exactamente lo mismo que cuando nos quejamos amargamente y con mucho tweet, de la desaparición del comercio de barrio al mismo tiempo que vamos al hiper y/o pillamos cosas en Amazon y similares.
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#2
Pitchford
Cerca de la Plaza Mayor de Madrid. No la conocía. Y mira que compro libros en librerías.. Estaban destinados a morir..
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#3
angelitoMagno
#2
Según la noticia, está en Burgos, no en Madrid. Quizás por eso no la conocías
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#4
devilinside
#2
De momento te llevas el premio al Buen Meneante. La librería está cerca de la Plaza Mayor de Burgos.
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#5
elmileniarismovaallegar
Hace 80 años en menéame..."
Cierra la última estafeta de telegrafía pulsada...
"
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