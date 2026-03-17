Científicos de EEUU logran 'subir' el cerebro de una mosca con 125.000 neuronas a una simulación virtual y funciona

En redes suena a ciencia ficción: clonaron el cerebro de una mosca y lo metieron en un simulador. Lo que hay detrás es más interesante —y más matizado—: una emulación computacional del conectoma de Drosophila que, por primera vez, se conecta a un cuerpo virtual con física.
La base científica sólida nace en 2024. Entonces se publicó en Nature un modelo de cerebro completo de mosca, tipo leaky integrate-and-fire, construido a partir del conectoma (más de 125.000 neuronas y 50 millones de sinapsis) y predicciones de neurotransmisores.
| etiquetas: científicos , cerebro , mosca , simulación