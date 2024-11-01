Científicos descubren que las abejas realizan la danza del meneo

Según científicos de la Universidad de California en San Diego, en conjunto con otros colaboradores, este comportamiento sirve como una forma de comunicación dentro del reino de las abejas.



En específico, a través del meneo se comparte información sobre dónde están los alimentos a otros miembros de la colonia.



Su baile consiste en sacudir el abdomen, dar vueltas hacia atrás y repetir la secuencia por segundos. El ángulo indica dónde se encuentra la comida, en cambio la duración de la danza se refiere al tiempo que puede tomar alcanzarla.