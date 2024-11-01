edición general
La ciencia se pronuncia: ¿Es realmente bueno el café?

Un artículo presentado en la European Journal of Preventive Cardiology ha tratado de mostrar los efectos beneficiosos del café siguiendo los informes médicos de algunos voluntarios durante más de 12 años.

#te_ahorro_un_click

Dos factores:
- impacto en el organismo. No dice que sea bueno pero dice que las dudas sobre un posible daño al corazón parecen infundadas
- como evento beneficioso. En ocasiones tomar café significa parar otra actividad estresante (trabajo), lo que provoca bajada del nivel de cortisol del organismo y a la secreción de sustancias beneficiosas. Asi que, indirectamente, es beneficioso
#3 Por lo que recuerdo de ayer que fue cuando lo lei, que no es concluyente
Por supuesto que es bueno, hay cafeitarse siempre que sea necesario.
