La ciencia se pronuncia: ¿Es realmente bueno el café?

Un artículo presentado en la European Journal of Preventive Cardiology ha tratado de mostrar los efectos beneficiosos del café siguiendo los informes médicos de algunos voluntarios durante más de 12 años.
Dos factores:
- impacto en el organismo. No dice que sea bueno pero dice que las dudas sobre un posible daño al corazón parecen infundadas
- como evento beneficioso. En ocasiones tomar café significa parar otra actividad estresante (trabajo), lo que provoca bajada del nivel de cortisol del organismo y a la secreción de sustancias beneficiosas. Asi que, indirectamente, es beneficioso
* Que llevamos en ascuas desde 1750.
