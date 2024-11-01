Cidi Hiaya, el primo de Boabdil que se convirtió al cristianismo y colaboró con los Reyes Católicos en la toma de Granada

La Granada Venegas era familia nazarí que no mantuvo buena relación con el resto de la población morisca por su sangre real, de ahí que no sólo no se sumaran a sus rebeliones sino que colaborasen en combatirlas. De hecho, se cree que ellos o su entorno promovieron la famosa falsificación de los Libros Púmbleos para intentar conciliar a los moriscos con los cristianos. El fundador de los Granada Venegas fue Cid Hiaya el-Nayyar, primo de Boabdil y cuñado de El Zagal, que colaboró con los Reyes Católicos y se convirtió a la fe de Cristo en 1489.