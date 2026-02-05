La CIA pone fin a su World Factbook [Ing]

Tras décadas de servir como un repositorio público fiable y autorizado de información básica sobre países, sus economías y sus pueblos, The World Factbook desapareció de Internet el 4 de febrero sin previo aviso. Profesores, estudiantes, bibliotecarios, investigadores y ciudadanos curiosos en general se vieron repentinamente privados de una referencia que daban por sentada. «El CIA Factbook no es perfecto, pero es mucho mejor que muchas otras fuentes que hay por ahí y es gratuito», dijo Hale, profesor de ciencias sociales en Oklahoma City.