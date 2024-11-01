Choque en el Ayuntamiento de Donostia por la publicación de la nacionalidad de los detenidos

EH Bildu y Elkarrekin acusan al alcalde de "romper el consenso" y de "electoralismo". EH Bildu y Elkarrekin Donostia-Podemos han cuestionado la medida y han acusado al regidor de no haber aclarado los motivos que justifican el cambio de criterio. Desde EH Bildu, su portavoz Juan Karlos Izagirre, ha asegurado que el alcalde “sigue sin aclarar los motivos para comunicar el origen de las personas detenidas” y le ha reprochado “volver a mezclar migración y seguridad”. La formación considera que no existe “certeza científica” que avale la decisión..