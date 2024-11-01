edición general
Choque en el Ayuntamiento de Donostia por la publicación de la nacionalidad de los detenidos

Choque en el Ayuntamiento de Donostia por la publicación de la nacionalidad de los detenidos

EH Bildu y Elkarrekin acusan al alcalde de "romper el consenso" y de "electoralismo". EH Bildu y Elkarrekin Donostia-Podemos han cuestionado la medida y han acusado al regidor de no haber aclarado los motivos que justifican el cambio de criterio. Desde EH Bildu, su portavoz Juan Karlos Izagirre, ha asegurado que el alcalde “sigue sin aclarar los motivos para comunicar el origen de las personas detenidas” y le ha reprochado “volver a mezclar migración y seguridad”. La formación considera que no existe “certeza científica” que avale la decisión..

donostia , san sebastián , delincuencia , bildu , ertzaintza
politica
3 comentarios
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Y cuál es el motivo por el que no se puede publicar el origen de las personas detenidas y si el sexo y la edad?

A este ritmo van a terminar publicando: Alguien a matado a alguien
#2 Radix2
Transparencia, se suponía que era buena
Kantinero #3 Kantinero *
Donostia es el jardín privado de un PNV inepto que cada vez se parece más al PP, se ha tenido que ir el anterior alcalde para no desprestigiar más a su partido, el heredero es lo mismo
La ciudad hecha una pocilga y prioridad absoluta a los macroproyectos sin contar con la ciudadanía, tipo PP
la inseguridad ciudadana desde que la ciudad se ha llenado de magrebís, de ahí que quieran publicar la nacionalidad
