China: trabajar hasta perder la cabeza

Brutal artículo en el Financial Times, «‘Obedience and fear’: the brutal working conditions behind China’s tech boom«, sobre la terrible cultura del trabajo en China, la conocida 996 – trabajar de nueve de la mañana a nueve de la noche, seis días a la semana – y hasta qué punto es responsable, posiblemente, de la elevada productividad muchas de las compañías del país, pero también de una terrible factura de problemas de todo tipo, incluidos fallecimientos de numerosos trabajadores.