China solía multar a las parejas por tener demasiados hijos. Ahora no puede pagarles lo suficiente

China solía multar a las parejas por tener demasiados hijos. Ahora no puede pagarles lo suficiente

Durante décadas, los funcionarios presionaron a las parejas para que tuvieran menos hijos mediante fuertes multas, abortos forzados y esterilizaciones, para luego pedirle a la siguiente generación que tenga más bebés. Durante los últimos años, las autoridades locales han experimentado con una serie de incentivos, desde exenciones fiscales, beneficios de vivienda y ayudas económicas hasta la prolongación de la baja por maternidad. El nuevo plan del gobierno es ofrecer subsidios. "Por fin estamos poniendo dinero sobre la mesa”.

comentarios
capitan__nemo #5 capitan__nemo *
Bueno, pero esto es lo que se ha buscado por los planificadores de la reduccion de poblacion para la reduccion del cambio climático. Lo de los limites planetarios, limites de la biosfera, etc
johel #2 johel *
No hay ningun anticonceptivo mejor que subir el nivel cultural, educativo y de vida...*

*Lo cual explica bastante bien porque el unico pais que no esta en curva descendente es usa.
Horus #4 Horus
#2 EE.UU. también está en proceso de pérdida de población. La tasa de fecundidad es de 1,6 niños por mujer. La ganancia de población que tiene es por migración. Gran parte de Latinoamérica está en la misma situación.
#1 cocococo
En España hay que hacer lo mismo, prohibir tener hijos, y sobre todo sacar a los hijos a la calle sin tenerlos amaestrados previamente.
Luca7 #3 Luca7
#1 que barato sale en la actualidad soltar este tipo de comentarios.
