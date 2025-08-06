China solía multar a las parejas por tener demasiados hijos. Ahora no puede pagarles lo suficiente

Durante décadas, los funcionarios presionaron a las parejas para que tuvieran menos hijos mediante fuertes multas, abortos forzados y esterilizaciones, para luego pedirle a la siguiente generación que tenga más bebés. Durante los últimos años, las autoridades locales han experimentado con una serie de incentivos, desde exenciones fiscales, beneficios de vivienda y ayudas económicas hasta la prolongación de la baja por maternidad. El nuevo plan del gobierno es ofrecer subsidios. "Por fin estamos poniendo dinero sobre la mesa”.
| etiquetas: china , demografia , hijo único , natalidad , promover
*Lo cual explica bastante bien porque el unico pais que no esta en curva descendente es usa.