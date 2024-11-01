China: menos Estado, más riqueza  

¿Es China un gigante estatal o el mercado más competitivo de la historia? Hoy traigo datos que van a escocer a muchos: tanto a los que odian a China por "comunista" como a los que la aman por lo mismo. Basándome en las cifras oficiales del National Bureau of Statistics de China y la agencia Xinhua, analizo cómo el país ha pasado de un 100% de control estatal a una economía donde el 96% de las empresas son privadas y solo el 15% de los trabajadores dependen del Estado.