China: menos Estado, más riqueza  

¿Es China un gigante estatal o el mercado más competitivo de la historia? Hoy traigo datos que van a escocer a muchos: tanto a los que odian a China por "comunista" como a los que la aman por lo mismo. Basándome en las cifras oficiales del National Bureau of Statistics de China y la agencia Xinhua, analizo cómo el país ha pasado de un 100% de control estatal a una economía donde el 96% de las empresas son privadas y solo el 15% de los trabajadores dependen del Estado.
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Además, menciona los datos que le interesan, pero ignora los que no (obvio)
No, por supuesto que no controla la tienda de televisores, controla la fábrica, la marca, la empresa de transporte y el mercado, tanto por la oferta como por la demanda.
A mí sinceramente me da curiosidad sobre tienen pensado hacer cuando la IA y la robótica nos haga solo útiles para consumir.
Dice que el 96% de las empresas son privadas pero no dice que el Estado controla más del 50% del PIB y el 100% de sectores estrategicos (energía, transporte, telecomunicaciones, infraestructuras...)