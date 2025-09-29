China firma un acuerdo con Zambia y Tanzania para la modernización ferroviaria por valor de 1400 millones de dólares. (Eng)

El año pasado, China firmó un acuerdo inicial para reactivar el ferrocarril TAZARA, conocido popularmente, que tiene 50 años de antigüedad, en un momento en que Estados Unidos estaba apoyando financieramente un corredor de transporte rival para minerales llamado Lobito, en honor a un puerto angoleño. TAZARA ofrece una forma de evitar los cuellos de botella logísticos en Sudáfrica que han ralentizado las exportaciones de cobre y cobalto.