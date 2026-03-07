China está acercándose a la solución del 'triángulo imposible' de los coches eléctricos

El llamado triángulo imposible de las baterías: potencia, autonomía y carga rápida. Aumentar la potencia reduce la vida útil; ampliar la autonomía exige baterías grandes que dificultan la carga rápida; y cargar muy rápido compromete seguridad y durabilidad. Según BYD, las limitaciones físicas obligan a priorizar uno de estos aspectos. El problema de desarrollar baterías de coches eléctricos no es la de solucionar la de tres cosas, sino mantener un equilibrio entre ellas sin que sufra ninguno de los apartados - o la propia batería.