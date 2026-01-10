edición general
China se está acercando al liderazgo tecnológico de EE. UU. a pesar de las limitaciones, según investigadores en inteligencia artificial. (Eng)

China puede reducir su brecha tecnológica con Estados Unidos gracias a una mayor disposición al riesgo y a la innovación, aunque la falta de herramientas avanzadas para la fabricación de chips está lastrando el sector, según afirmaron el sábado los principales investigadores en inteligencia artificial del país. Las denominadas «startups tigre de la IA» chinas MiniMax y Zhipu AI tuvieron un sólido debut en la Bolsa de Hong Kong esta semana, lo que refleja la creciente confianza en el sector, ya que Pekín acelera la cotización de empresas de IA

No es a pesar de, es gracias a.
