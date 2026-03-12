Chilaquiles, el desayuno mexicano para disfrutar a cualquier hora del día

En México se suele tomar por la mañana, pero si eres más de café y tostada, nada impide gozar con este maravilloso platillo en cualquier otro momento. Puede que en España no sean tan populares como los nachos, los tacos o las quesadillas, pero los chilaquiles son un clásico mexicano que va ganando adeptos y apareciendo cada vez en más cartas. No es para menos: su explosiva combinación de totopos, salsas calientes, frijoles y queso enamora a quien la prueba, y es difícil no rendirse ante el contraste de texturas crujientes y cremosas que te regalan.
En Mexico se come que flipas. Los chilaquiles preparados como dice el meneo no son mi plato favorito, pero los hacen tambien con salsas (una roja y otra verde), quedan como si fueran canelones con sus salsas en vez de bechamel, y alucinas de lo ricos que están.