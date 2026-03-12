edición general
6 meneos
91 clics
Chilaquiles, el desayuno mexicano para disfrutar a cualquier hora del día

Chilaquiles, el desayuno mexicano para disfrutar a cualquier hora del día

En México se suele tomar por la mañana, pero si eres más de café y tostada, nada impide gozar con este maravilloso platillo en cualquier otro momento. Puede que en España no sean tan populares como los nachos, los tacos o las quesadillas, pero los chilaquiles son un clásico mexicano que va ganando adeptos y apareciendo cada vez en más cartas. No es para menos: su explosiva combinación de totopos, salsas calientes, frijoles y queso enamora a quien la prueba, y es difícil no rendirse ante el contraste de texturas crujientes y cremosas que te regalan.

| etiquetas: chilaquiles , desayuno , mexicano , para , disfrutar , cualquier , hora
5 1 0 K 126 Cocíname
5 comentarios
5 1 0 K 126 Cocíname
devilinside #1 devilinside
Cabronazos, mirad que os tengo dicho que a estas horas hace mucha hambre, que no subáis nada de comida
0 K 12
JohnnyQuest #2 JohnnyQuest
Doritos con tabasco. Que lo aguante quien pueda.
0 K 10
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
en verdad esa gente es el mismo plato pero lo llaman de distintas formas...sera que por eso le tienen que echar tanto picante para disimular el gusto de siempre lo mismo, tortilla, carne, aguacate y algo mas.
0 K 8
redscare #4 redscare
#3 Dime que no has salido de tu pueblo sin decirme que no has salido de tu pueblo.

En Mexico se come que flipas. Los chilaquiles preparados como dice el meneo no son mi plato favorito, pero los hacen tambien con salsas (una roja y otra verde), quedan como si fueran canelones con sus salsas en vez de bechamel, y alucinas de lo ricos que están.
0 K 10
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson *
#4 quesadillas, sopes, chilaquiles, tacos...etc etc es lo mismo, y no hace falta salir del pueblo para saberlo....ya vienen aqui, seremos de pueblo pero hay restaurantes
0 K 8

menéame