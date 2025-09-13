edición general
La catarsis de Albacete con su feria: recibirá a más de tres millones de personas que dejarán más de 100 millones de euros

Este año se espera que en los 10 días se iguale o supere la cifra de visitantes del año pasado, aunque el consumo, según la patronal albaceteña, FEDA, será algo menor. En Albacete el cambio de año lo marca el final de su Feria. El 7 de septiembre comienza una larga Nochevieja que se prolonga durante 10 días, hasta el 17, cuando sus habitantes entran en una especie de Año Nuevo. La ciudad no se para, pero todo queda condicionado a esta cita festiva, la más importante de Castilla-La Mancha por visitantes e impacto económico: en 2024 más de tres m

manzitor
Es una feria larga, larguísima, y a mí gusto de las más potentes de España. Media CLM, mucha gente de Valencia, Murcia y Madrid. No veo demasiado exagerado los 3M.

Ankor
Yo creo que irán 20 millones de personas.

drstrangelove
Desde hace años no paran de hablarme de esta feria, que si tienes que ir, que si es la hostia, ...me pilla viejuno, ya no soy de eventos multitudinarios,

Albarkas
Albacete. Pásatelo bien y vete. :troll:

SeñorPresunciones
#1 Ni cagues.

Albarkas
#2 Eso está anticuao


