Catalá cede ante Vox y borra el término 'cambio climático' de los Estatutos del nuevo OAM València Sostenible

El gobierno local de María José Catalá cede ante las reclamaciones de Vox y aprueba eliminar el término 'cambio climático' de los estatutos del nuevo Organismo Autónomo Municipal 'València Sostenible'. El texto que finalmente ha salido adelante sustituye términos como "Agencia Valenciana de Sostenibilidad" por el de "Agencia Valenciana de Medio Ambiente y Energía" o "adaptación al cambio climático" por "adaptación urbana".