Catalá cede ante Vox y borra el término 'cambio climático' de los Estatutos del nuevo OAM València Sostenible

El gobierno local de María José Catalá cede ante las reclamaciones de Vox y aprueba eliminar el término 'cambio climático' de los estatutos del nuevo Organismo Autónomo Municipal 'València Sostenible'. El texto que finalmente ha salido adelante sustituye términos como "Agencia Valenciana de Sostenibilidad" por el de "Agencia Valenciana de Medio Ambiente y Energía" o "adaptación al cambio climático" por "adaptación urbana".

mariKarmo
Esto es lo que nos espera si el PP gobierna. Como locos a votar al Perro Xanxe el día de las elecciones si no queremos perder España y acabar como EEUU.
Barriales
Y lo que haga falta. Con tal de seguir robando, venden a su madre.
Abril_2025
Desde Compromís, el edil de la coalición, Sergi Campillo, ha manifestado que es "irresponsable, vergonzoso y negacionista que el gobierno de María José Catalá quiera eliminar toda referencia a la lucha contra el cambio climático".

Vamos a ver. Que está mal cambiar las palabras de los documentos, cierto. Vale.

Pero aunque sea algo de cierta importancia son solamente palabras. Lo que importa de verdad son las acciones, y ahora no se están tomando ni más ni menos acciones contra el cambio climático que cuando estaba Compromis.

La realidad urbana es más para coches que antes, es cierto, pero las líneas de autobús también funcionan mejor.
aupaatu
Otra necesidad que urge a los ciudadanos y que el socio del PP en el gobierno se decide en un momento de lucided política a subsanar.
No es estraño que la intención de voto de Pox suba entre los Valencianos y le premie por su brillante colaboración con el gobierno en la Dana
Capaza
La discusión debería de ser si se va a tomar alguna medida para paliar en cambio climático o si se va a revertir alguna propuesta de anteriores gobiernos regionales, que pongan Cambio Climático en los estatutos es como no hacer nada si no hay medidas, me pasa igual con los nombres de los ministerios que son solo palabras que en muchos casos no cumplen ni la función que los nombra.
