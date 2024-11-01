Catalá cede ante Vox y borra el término 'cambio climático' de los Estatutos del nuevo OAM València Sostenible

El gobierno local de María José Catalá cede ante las reclamaciones de Vox y aprueba eliminar el término 'cambio climático' de los estatutos del nuevo Organismo Autónomo Municipal 'València Sostenible'. El texto que finalmente ha salido adelante sustituye términos como "Agencia Valenciana de Sostenibilidad" por el de "Agencia Valenciana de Medio Ambiente y Energía" o "adaptación al cambio climático" por "adaptación urbana".
Vamos a ver. Que está mal cambiar las palabras de los documentos, cierto. Vale.
Pero aunque sea algo de cierta importancia son solamente palabras. Lo que importa de verdad son las acciones, y ahora no se están tomando ni más ni menos acciones contra el cambio climático que cuando estaba Compromis.
La realidad urbana es más para coches que antes, es cierto, pero las líneas de autobús también funcionan mejor.
No es estraño que la intención de voto de Pox suba entre los Valencianos y le premie por su brillante colaboración con el gobierno en la Dana