Caso Julen: Cuando la TV cruzó la línea  

El rescate de Julen Roselló fue un conjunto de operaciones para llevar a cabo el rescate de Julen Roselló, un niño de dos años de edad que se precipitó por un pozo de prospección de la localidad española de Totalán, en la provincia de Málaga (España), el 13 de enero de 2019. El pozo, excavado ilegalmente, tenía 71 metros de profundidad y un diámetro de 25 centímetros. Para realizar el rescate fue preciso perforar un conducto paralelo de mayor diámetro, en una operación en la que intervinieron más de 300 personas y numerosa maquinaria...