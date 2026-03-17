Caso Francisca Cadenas: qué se sabe del crimen, de la confesión y de la investigación nueve años después

La tierra de Hornachos ―localidad pacense de 3.375 habitantes―, castigada por el sol y el silencio de nueve inviernos, ha terminado por escupir una verdad que la cal y el cemento pretendieron asfixiar. Durante tres mil doscientos treinta días, la sombra de Francisca Cadenas fue un espectro que recorría el "túnel" de la calle Nueva, ese pasaje de apenas cincuenta metros donde la vida se detuvo un mayo de 2017 entre el eco de un adiós y el portazo de la impunidad.