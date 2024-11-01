Casi el 10% de la generación eléctrica ya está preparada para evitar apagones

Más de 12.600 megavatios (MW) ya han sido habilitados para el control de tensión dinámico de los 143.549 MW instalados en el mix peninsular. La potencia ya habilitada se reparte entre 8.046,7 MW de generación convencional, asociados a 31 instalaciones de hidráulica y ciclos combinados, y 4.592,22 MW de instalaciones renovables, de cogeneración y de biomasa, correspondientes a 75 plantas. En conjunto, son 106 instalaciones las que ya han sido aprobadas para el Procedimiento de Operación 7.4