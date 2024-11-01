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Casi el 10% de la generación eléctrica ya está preparada para evitar apagones

Más de 12.600 megavatios (MW) ya han sido habilitados para el control de tensión dinámico de los 143.549 MW instalados en el mix peninsular. La potencia ya habilitada se reparte entre 8.046,7 MW de generación convencional, asociados a 31 instalaciones de hidráulica y ciclos combinados, y 4.592,22 MW de instalaciones renovables, de cogeneración y de biomasa, correspondientes a 75 plantas. En conjunto, son 106 instalaciones las que ya han sido aprobadas para el Procedimiento de Operación 7.4

| etiquetas: procedimiento de operación 7.4 , ree , control dinámico de tensión
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3 comentarios
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie
En renovables, hay 219 instalaciones con información completa, 206 convocadas a pruebas y 106 que han superado las pruebas de habilitación, con una potencia conjunta de 5.801,17 MW.

En convencional, 70 instalaciones tienen la información completa, 67 han sido convocadas y 38 han superado las pruebas, con 9.272,80 MW.
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Pacman #2 Pacman
O sea, que el 90% no lo está :popcorn:
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perrico #3 perrico
#2 No es necesario que el 100% tenga control dinámico. Pero resulta que es la CNMC la que ha frenado ese control dinámico de las renovables durante 2 años . Si lo hubiese permitido antes no habría habido apagón.
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menéame